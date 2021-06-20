Инструкторы музакадемии Бундесвера тренируют барабанщиков оркестра Почетного караула "Клейноды". ВИДЕО

Инструкторы музыкальной академии Вооруженных сил Германии (Бундесвера) проводили тренинги для барабанщиков оркестра Почетного караула "Клейноды".

Об этом говорится в сюжете, опубликованном пресс-службой Сухопутных войск Украины 11 июня, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение недели украинских военных музыкантов учили уникальной методике игры на барабанах.

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"В дальнейшем военнослужащие Отдельного Президентского полка имени Богдана Хмельницкого смогут умело применять приобретенный опыт на торжественных мероприятиях. В частности во время празднования 30-й годовщины независимости Украины", - отметили в пресс-службе.