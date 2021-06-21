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США осуждают агрессию РФ, из-за которой более миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома, - посольство. ВИДЕО

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Почти 3,5 млн человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи из-за российской агрессии в восточных областях и Крыму.

Об этом заявил пресс-атташе посольства США в Украине Дэниэл Лангенкамп в видеообращении по случаю Всемирного дня беженцев, обнародованном в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, во Всемирный день беженцев, наши мысли вместе с искателями убежища, беженцами, перемещенными или иным образом пострадавшими лицами от конфликта в Украине и во всем мире. Мы осуждаем агрессию России в Украине, которая привела к внутреннему перемещению более 1 млн украинцев", - сказал Лангенкамп.

Он добавил, что США, которые являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в мире, всячески поддерживают Украину, которая пытается помочь пострадавшим от конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине насчитывается 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев, - ООН

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Ну и давайте до кучи серьезную обеспокоенность
  • Dima qwe
    как то подтаяла циферка с почти 2млн до одного.... те кто имел средства боле мене нормаль-
    но устроится на материке но там всё потеряли конечно не в счёт и те кто не стал записывать-
    ся в беженцы посчитав для себя это унизительным тоже не в счёт те кто вынужден переехать
    на учёбу видимо тоже..... кто и по какой методе считал вы самих людей хоть спросили ??? или
    опросы нужны только рейтинги лепить ???
  • 5 копійок
    Знов асуждам і знов конфлікт. Кого з ким, хто конфліктує? Ще ніхто не назвав це війною.
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