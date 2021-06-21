Волонтеров приглашают на раскопки кургана Мамай-Гора. ВИДЕО

Археологическая экспедиция Запорожского национального университета приглашает волонтеров присоединится к раскопкам кургана Мамай-Гора - крупнейшего мультикомплексного могильника на территории Украины.

Об этом участник экспедиции Юрий Таран сообщает на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Хотите с нами? Друзья, приглашаем вступать в ряды волонтеров-археологов и совершать открытия вместе с нами. С нами в экспедиции вы:

- поймете, как проходят археологические исследования;

- получите навыки работы на раскопе;

- узнаете, кем были кочевники Украины и что они делали на Мамай-Горе в течение 8 000 лет

- прочувствуете украинскую степь с ее историей, свободой и пространством;

- и самое главное - вы получите возможность на самом деле понять, какая она - Мамай-Гора", - отмечает Таран.

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Экспедиция пройдет под руководством Андрея Тощева и при научном сопровождении Геннадия Тощева и Светланы Андрух.

"По первоначальному плану, именно в этом году работы будут происходить без бульдозера, чтобы сконцентрироваться на исследовании труднодоступных участков и линии обрыва. Ожидаем, что этот сезон будет удачным. Ждем вас в экспедиции в такое время: 1-я - смена 04 - 11 июля; 2-я смена 11 - 18 июля; 3 смена 18 - 25 июля. Детали и анкета участия ЗДЕСЬ. Ждем ваши заявки до 25 июня. До встречи в поле!" - резюмировал Таран.