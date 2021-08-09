Обеспечил золото Олимпиады в художественной гимнастике израильтянке Ашрам поворот в penche, - судья Виноградная. ВИДЕО

На украинскую судью международной категории Лидию Виноградную полились потоки ненависти после комментария, что судейство во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио было честным.

Об этом она заявила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю всех судей, которые были на Олимпийских играх - они лучшие представители нашего вида спорта, и мы разделяем огромную поддержку и уважение друг к другу (хотя мы действительно часто обсуждаем и спрашиваем, почему некоторые элементы учитывались, а некоторые нет, но это нормально - это диалог всего нашего гимнастического сообщества)", - подчеркнула Виноградная.

По ее словам, наибольшую ненависть у комментаторов вызывает Наталья Еремина и только потому, что она украинка.

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"Как будто украинский паспорт автоматически повышает привязанность к российским гимнасткам. Мы ценим российских гимнасток, они прекрасные гимнастки, а также уважаем их тренеров и судей. Наталье пришлось справиться с самой сложной работой вместе с Евой Серрано, и я уверена, что они обе проделали блестящую работу", - заявила судья.

Она указала, что судьбу олимпийской золотой медали в художественной гимнастике решила "трудность тела".

"И это именно то, что засвидетельствовали судьи. Трудность тела относительно легко оценить, и в ней не так много "вопросительных знаков", как в трудности с предметами", - сообщила Виноградная. Она рассказала, что вызвала бурю гнева после комментария по этому поводу гимнастке, бронзовой медалистке Олимпиады в Рио Анне Ризатдиновой.

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"Люди желают мне смерти! Просто потому, что я указала на проблему, ставшую феноменом на этих Олимпийских играх", - констатировала судья.

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Она сообщила, что была комментатором во время трансляции квалификации по художественной гимнастике и обратила внимание на повороты, которые делает израильская спортсменка Линой Ашрам.

Виноградная уверена, что при пересмотре записи программ всех гимнасток можно рассмотреть многое, но судьи должны оценить в реальном времени и выставить оценки.

Она снова подчеркнула свою уверенность в правильности оценок и добавила к посту видео, где Ашрам выполняет описанный Виноградной элемент - поворот в глубоком наклоне (penche).

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Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье. Победила израильтянка Линой Ашрам.