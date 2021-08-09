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Обеспечил золото Олимпиады в художественной гимнастике израильтянке Ашрам поворот в penche, - судья Виноградная. ВИДЕО

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На украинскую судью международной категории Лидию Виноградную полились потоки ненависти после комментария, что судейство во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио было честным.

Об этом она заявила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю всех судей, которые были на Олимпийских играх - они лучшие представители нашего вида спорта, и мы разделяем огромную поддержку и уважение друг к другу (хотя мы действительно часто обсуждаем и спрашиваем, почему некоторые элементы учитывались, а некоторые нет, но это нормально - это диалог всего нашего гимнастического сообщества)", - подчеркнула Виноградная.

По ее словам, наибольшую ненависть у комментаторов вызывает Наталья Еремина и только потому, что она украинка.

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"Как будто украинский паспорт автоматически повышает привязанность к российским гимнасткам. Мы ценим российских гимнасток, они прекрасные гимнастки, а также уважаем их тренеров и судей. Наталье пришлось справиться с самой сложной работой вместе с Евой Серрано, и я уверена, что они обе проделали блестящую работу", - заявила судья.

Она указала, что судьбу олимпийской золотой медали в художественной гимнастике решила "трудность тела".

"И это именно то, что засвидетельствовали судьи. Трудность тела относительно легко оценить, и в ней не так много "вопросительных знаков", как в трудности с предметами", - сообщила Виноградная. Она рассказала, что вызвала бурю гнева после комментария по этому поводу гимнастке, бронзовой медалистке Олимпиады в Рио Анне Ризатдиновой.

"Люди желают мне смерти! Просто потому, что я указала на проблему, ставшую феноменом на этих Олимпийских играх", - констатировала судья.

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Она сообщила, что была комментатором во время трансляции квалификации по художественной гимнастике и обратила внимание на повороты, которые делает израильская спортсменка Линой Ашрам.

Виноградная уверена, что при пересмотре записи программ всех гимнасток можно рассмотреть многое, но судьи должны оценить в реальном времени и выставить оценки.

Она снова подчеркнула свою уверенность в правильности оценок и добавила к посту видео, где Ашрам выполняет описанный Виноградной элемент - поворот в глубоком наклоне (penche).

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Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье. Победила израильтянка Линой Ашрам.

Топ комментарии

  • Eispickel
    Да забейте вы уже на этих козломордых полудурков...
    Вон сборная Германии на этих играх взяла на 8 медалей меньше, чем на прошлых и в Германии всем по барабану, никакой шумихи в прессе, никаких протестов к судьям и организаторам... телевиденье и СМИ вообще медали не считают - поздравили победителей-призеров и всё, все довольны...
    Зато из задроченной Балалайни, которая кстати взяла на играх на 1 медаль больше чем на прошлых, сплошной скулеж и стенания: нас все ненавидят, судьи-русофобы обсчитывают и т.д. и т.п. спортивные функционеры подают протесты, бьются в истерике депутаты госдумы, по ТВ уже было штук десять скандальных эфиров - на которых упоротые ватники предлагают правительству, принудительно посадить самолет с судьями и запереть их в российскую тюрьму...
    Не нужно оправдываться - надо просто игнорировать всю исходящую от них вонь - пусть сами варятся в собственном говне.
  • Nelya Botova
    Нужно, чтобы рашисты отдельно в своём Мордоре соревновались, типа как в совке игры доброй воли, пускай эта шизота сами с собой своим величием наслаждаются!
  • Lvbnhj
    Обеспечил золото Олимпиады в художественной гимнастике израильтянке Ашрам поворот в penche, - судья Виноградная - Цензор.НЕТ 4040 Обеспечил золото Олимпиады в художественной гимнастике израильтянке Ашрам поворот в penche, - судья Виноградная - Цензор.НЕТ 1959
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