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"Я не буду одевать маску!!! Потому, что я красивая девка! Это чучело жирное чего на меня орет!?" - конфликт в киевском супермаркете. ВИДЕО

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В киевском супермаркете на улице Стальского покупательница устроила скандал из-за требования персонала надеть защитную маску. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент конфликта опубликован в соцсетях.

"Антиковидная диссидентка в бою. Эту женщину в Сильпо (на Стальского) уже хорошо знает весь персонал. Каждое ее посещение заканчивается скандалом. Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она наотрез отказалась ее надевать, так как она "и так красивая". Крики и оскорбления сегодня достались не только персоналу, но и посетителям магазина. Дама упорото требовала законных оснований почему ее не обслуживают без маски. По итогу: кассиры отказались её обслуживать, а охрана вызвала полицию", - пишут авторы в комментарии к записи.

Видео Киев оперативный

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Топ комментарии

  • Игорь Бех
    Хорошо дебилам.Он живут в своем мире. Где считают себя красивыми и умными.А непонимание их воспринимают как направленную к ним агрессию.
  • violator
    не дай боже така красуня приснится "Я не буду одевать маску!!! Потому, что я красивая девка! Это чучело жирное чего на меня орет!?" - конфликт в киевском супермаркете - Цензор.НЕТ 3671
  • Шрек Баблокат
    прикинь.. рядом с нами целая страна таких дебилов.. пидороссами зовутся из страны Пидороссии..
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