Украинскую школьницу Викторию Панченко официально признали гением за экологический проект по очистке рек. ВИДЕО

Украинскую школьницу, ученицу 10 класса Новокаховской школы №1 Херсонской области Викторию Панченко в США официально признали гением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

За свой проект по очистке рек девушка получила грант в 15 тысяч долларов на обучение в университете Нью-Йорка и бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев.



Фото: УНИАН

Как сообщили в Facеbook-группе "Образовательная ассамблея", ее проект поможет очистить реки природными способами без механического вмешательства в экосистему.

В частности, по ее методу чистить реки можно с помощью тростника, который способен выделять из воды вещества, которые ее загрязняют. Школьница предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде. Это поможет очистить реки естественными способами.

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Презентация проекта Виктории Панченко: