Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Власти Киева обратились в полицию для проведения расследования незаконных рекламных съемок на Софийской площади.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти съемки привлекли внимание тем, что во время их проведения в кадре использовались два автомобиля, которые ранним утром дрифтовали на Софийской площади.

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"Сегодня утром в историческом центре столицы - на Софийской площади, происходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, автомобили дрифтовали на огромной скорости среди пешеходной зоны. Специальных ограждений не было. В опасности находились все пешеходы, проходящие рядом. Следами колес загрязнено покрытие исторической площади. Городские власти не давали никаких разрешений на проведение и организацию съемок и обратились в полицию для расследования инцидента", - говорится в сообщении КГГА.

Вероятнее всего, к съемкам причастна украинская рэп-певица alyona alyona. В своем Инстаграм она опубликовала видеозаписи, на которых зафиксировано ее участие. На момент публикации новости певица удалила эти видеозаписи со своей страницы.

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