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Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Власти Киева обратились в полицию для проведения расследования незаконных рекламных съемок на Софийской площади.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти съемки привлекли внимание тем, что во время их проведения в кадре использовались два автомобиля, которые ранним утром дрифтовали на Софийской площади. 

"Сегодня утром в историческом центре столицы - на Софийской площади, происходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, автомобили дрифтовали на огромной скорости среди пешеходной зоны. Специальных ограждений не было. В опасности находились все пешеходы, проходящие рядом. Следами колес загрязнено покрытие исторической площади. Городские власти не давали никаких разрешений на проведение и организацию съемок и обратились в полицию для расследования инцидента", - говорится в сообщении КГГА.

Вероятнее всего, к съемкам причастна украинская рэп-певица alyona alyona. В своем Инстаграм она опубликовала видеозаписи, на которых зафиксировано ее участие. На момент публикации новости певица удалила эти видеозаписи со своей страницы. 

Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 01
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 02
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 03
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 04
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 05

Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 06
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 07
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 08
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 09
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 10
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 11
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 12

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Как машина вообще завелась с этим Аленищем на борту? Дрифт на Софиевской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участиеп рэп-певицы Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 8251
  • Sashko Pavliuk
    Дрифт на жёппе. Под носом у киевского главка полиции. В центре Киева.
    Иниипёт.
    Ну для рагульни, слушающей эту бездарь ТП альёну-альёну сойдет как реклама.
  • Dietrich Berg
    І де цікаво була поліція??? Треба цій свині і її друзям тряпки в руки і нехай вимивають все що забруднили!!!
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