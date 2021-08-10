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Блокирована агентурная сеть "ЛНР", планировавшая теракты в Украине, - СБУ. ВИДЕО

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Деятельность псевдоспецслужбы "ЛНР" блокировали сотрудники СБУ. В частности она планировала теракты на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью того же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина РФ.

По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов - выявить.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы".

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Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    Что значит - группа блокиорвана, а агенты выявлены? Т.е. их не поймали и не арестовали, а просто узнали и пригрозили не шалить???
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Надеюсь двойных агентов из числа своих родственников они выявили на раз?
  • napalm
    Чому заблокована, а не ліквідована?
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