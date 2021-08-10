Беленюк о спортивной карьере: Беру перерыв, а потом уже будет видно. ВИДЕО

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе 30-летний Жан Беленюк рассказал о возможности продолжения своей спортвной карьеры.

Как сообщает Suspilne.media, единственный украинский обладатель золота на Играх в Токио отметил, что сделает перерыв в выступлениях, а затем решит свою судьбу, передает Цензор.НЕТ.

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"Наверное, возьму какой-то пассивный отдых. Поеду, полечу куда-то. Возможно, на море. Сейчас просто не удается, потому что много интервью, встреч. А как будет "окно", думаю, использую это время для себя. Уверен, что буду тренироваться, поддерживать физическую форму, потому что каждому человеку это нужно для здоровья после окончания спортивной карьеры. Если перестану заниматься вообще, думаю, это все очень быстро скажется со знаком минус для меня. А что касается соревнований, сейчас я еще не решил. Беру небольшой перерыв, а потом уже будет видно", - сказал Беленюк.

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Комментируя информацию о том, что он является первым темнокожим олимпийским чемпионом из Украины, Беленюк заявил: "Честно, я об этом даже не думал. Это действительно круто. Просто у нас пока не так много темнокожего населения в Украине. Не знаю, какой они составляют процент. Поэтому мне сложно комментировать. Я вообще считаю себя украинцем - без разделения на цвет кожи и так далее. Первый темнокожий депутат, первый темнокожий чемпион Олимпийских игр. Все первое, и все темнокожее".

"Олимпиада - это высший уровень спортивных соревнований. В политике пока я не нахожусь на высшем уровне: не езжу с какими-то переговорами в другие страны и так далее. Возможно, это будет в будущем, но пока я на уровне Украины стараюсь максимально эффективно решать проблемы украинских спортсменов. (Занимаюсь. - Ред.) принятием законопроектов и непосредственно их (спортменов. - Ред.) обращениями ко мне. Меня, думаю, процентов 99 спортсменов знают, постоянно обращаются. Ввиду своей узнаваемости, по возможности, стараюсь эффективно решать их вопросы", - рассказал Беленюк о своей политической деятельности нардепом "Слуги народа".

Как сообщалось, помимо золота Токио-2020, Беленюк был серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.