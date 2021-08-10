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"Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull", - рэп-певица Аlyona alyona о дрифте на Софийской площади. ВИДЕО

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Рэп-певица Аlyona alyona заявила о своей непричастности к организации утреннего дрифта на Софийской площади, в результате которого покрытие площади было изуродовано колесами автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, певица записала специальное обращение по этому поводу и опубликовала его в своем Инстаграм.

"Моя роль заключалась только в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине. Меня уверили, что все необходимые разрешения у них есть, администрация их предоставила и по завершению всего этого приедут клининговые машины и все это отчистят... Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull", - заявила певица.

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Топ комментарии

  • Леонід Мефодовський
    Оця жопа - звязда???
  • Nikos KGB
    покаталась?- помой!
  • Сергей Иванченко 88fe5c6e
    Дура ты тостожопая!!! Ничего не знала?? Я не Я??? ШО ты стелишь??? Ролик выложили, вы ублюдки покатались,шороху навели, а ты тут врубаешь дурочку, типа я не при делах. Кобыла она есть кобыла! "Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 1801
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