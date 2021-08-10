Украинского воина Ярослава Семеняку похоронили 10 августа на Сумщине. ВИДЕО

10 августа, в селе Подлипное Конотопской объединенной громады Сумской области состоялась церемония прощания с украинским воином Ярославом Семенякой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пользователь Фейсбука Геннадий Тарасенко.

Ярослав Владимирович Семеняка, 01.10.1989 года рождения, уроженец села Калиновка Конотопского района, младший сержант, военнослужащий 58-й отдельной механизированной бригады, погиб 7 августа в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время попадания противотанковой управляемой ракеты в автокран, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению инфраструктуры.

Ярослав Семеняка родился в 1989 году. Призван по контракту 25.06.2020 года. У него остались родители и жена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец 58-й ОМПБр Ярослав Семеняка погиб при обстреле наемниками РФ автокрана, помогавшего жителям Песков, - Сумская ОГА