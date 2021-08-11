"Интервью" с девушкой Протасевича Сапегой показали на государственном ТВ в Беларуси. ВИДЕО

Валерия Сапега рассказала пропагандистам, что сотрудников КГБ на борту самолета Ryanair не было, а сообщение о бомбе якобы прислали бывшие товарищи Романа Протасевича.

Разговор с Сапегой стал частью программы "Это другое" на государственном телеканале "Беларусь 1", сообщает Цензор.НЕТ.

Девушка Протасевича рассказала, что в Греции они были в отпуске. Кроме того, Роман несколько дней фотографировал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. О том, кто мог прислать по электронной почте сообщение от имени "боевиков ХАМАС" о том, что на борту самолета заложена бомба, Сапега высказалась так: "Я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто мог действительно это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод о том, что в этом замешаны именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения".

Читайте: Лукашенко признал, что Протасевича допрашивали террористы "ЛНР": Приехали. Он пояснял. Они остались удовлетворенными

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Она также заявила, что на борту самолета якобы не было сотрудников КГБ Беларуси.

"Наверное, после того, как история именно со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение, дать какую-то оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок", - добавила девушка.

Также читайте: Колесникова: Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич

Сапега сказала, что чувствует себя "лучше, чем в первые дни", а ведущая отметила, что София "выглядит хорошо".

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.