"Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир", - бывший посол Азербайджана Вагабзаде пообещал подарить намордник "старому ослу" Жириновскому. ВИДЕО

Бывший посол Азербайджана в Швейцарии, Беларуси, Пакистане и Молдове Исфандияр Вагабзаде назвал россиян "свиньями, которые воняют на весь мир" и пообещал подарить российскому политику Владимиру Жириновскому намордник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом азербайджанский дипломат сказал в специальном видеообращении к Жириновскому, которое опубликовано в соцсетях.

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МИД Азербайджана не стал комментировать инцидент и отметил, что господин Вагабзаде был уволен из министерства в 2016 году "за недостатки в деятельности", и теперь не представляет ни министерство, ни какой-либо другой государственный орган.

Ранее Вагабзаде был послом Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане.