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"Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир", - бывший посол Азербайджана Вагабзаде пообещал подарить намордник "старому ослу" Жириновскому. ВИДЕО

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Бывший посол Азербайджана в Швейцарии, Беларуси, Пакистане и Молдове Исфандияр Вагабзаде назвал россиян "свиньями, которые воняют на весь мир" и пообещал подарить российскому политику Владимиру Жириновскому намордник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом азербайджанский дипломат сказал в специальном видеообращении к Жириновскому, которое опубликовано в соцсетях.

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МИД Азербайджана не стал комментировать инцидент и отметил, что господин Вагабзаде был уволен из министерства в 2016 году "за недостатки в деятельности", и теперь не представляет ни министерство, ни какой-либо другой государственный орган.

Ранее Вагабзаде был послом Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Красава. Дещица ставит лайк 👍👍👍.
    "Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир", - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Вагабзаде пообещал подарить намордник "старому ослу" Жириновскому - Цензор.НЕТ 9354
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    от бачите, московити, а ви кажете, що ми до вас упереджені
  • Рома Маестро
    "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 8991
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