"Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары. ВИДЕО
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Украинские вертолеты", информирует Цензор.НЕТ.
"Силами только четырех вертолетов авиакомпании в ночь с 10 на 11 августа были ликвидированы лесные пожары в районе населенного пункта Дерекьой провинции Мугла. Во время проведения операции было осуществлено 84 сброса воды общей массой 252 тонны. Забор воды осуществлялся из Эгейского моря ", - сообщили в авиакомпании "Украинские вертолеты".
Контроль за полетами осуществляла специальная группа от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Другие вертолеты, кроме украинских, в этой операции не были задействованы. Пожары были полностью ликвидированы.
Как известно, четыре вертолета авиакомпании "Украинские вертолеты" прибыли в Турцию 5 августа, приобщившись к инициативе президента Украины оказать помощь в тушении пожаров, и базируются в аэропорту города Испарта. Для выполнения задач по пожаротушению у Бодрума вчера был осуществлен 1,5 часовой перелет, после чего на рассвете экипажи вернулись в Испарту.
Операции по пожаротушению ночью в условиях горной местности проводятся в Европе впервые.