Избавившаяся от пожаров Турция теперь страдает от наводнений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сильные ливни затопили северную часть страны. Один человек пропал без вести, как минимум 13 - пострадали. Власти эвакуируют местных жителей вертолетами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание "Daily Sabah".

Наводнение в Турции затронуло северную (черноморскую) часть страны. За последние два дня пострадали две провинции — Бартын и Синоп.

Без вести пропала 85-летняя женщина - ее унесло потоком воды.

Управление по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) сообщило, что 13 человек получили ранения в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

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В Бартыне паводковые воды затопили множество домов и предприятий, сметая автомобили с дорог. В Улусском районе обрушилась часть дороги, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах.

Большое количество людей, застрявших в местах, охваченных паводковыми водами, было эвакуировано вертолетами.

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