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Избавившаяся от пожаров Турция теперь страдает от наводнений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сильные ливни затопили северную часть страны. Один человек пропал без вести, как минимум 13 - пострадали. Власти эвакуируют местных жителей вертолетами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание "Daily Sabah"

Наводнение в Турции затронуло северную (черноморскую) часть страны. За последние два дня пострадали две провинции — Бартын и Синоп.

Без вести пропала 85-летняя женщина - ее унесло потоком воды.

Управление по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) сообщило, что 13 человек получили ранения в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

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В Бартыне паводковые воды затопили множество домов и предприятий, сметая автомобили с дорог. В Улусском районе обрушилась часть дороги, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах.

Большое количество людей, застрявших в местах, охваченных паводковыми водами, было эвакуировано вертолетами.

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  • multissstar .
    единственная тварь на Земле это человек, если долго срать на экологию, то ответка будет жесткой
  • Оберст Шмидт
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  • Andrew Jackson
    Один, не найбільший вулкан може за тиждень так нас*ати на екологію,що людство за 200 років не справилося б.
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