Экс-посол в США Чалый об отставке Меркель: Это возможность для Украины "перетасовать колоду". ВИДЕО

Отставка канцлера Германии Ангелы Меркель является хорошим шансом для Украины "перетасовать колоду" и открывает немало возможностей для украинской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "24 канала" рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

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Он напомнил, что Меркель не будет вновь переизбираться на пост канцлера Германии. Уход от управления правительством после 16 лет свидетельствует о завершении определенной эпохи, что открывает немало возможностей для украинской власти.

"Это возможность для Украины просто по-другому перетасовать колоду,", – подчеркнул он.

Меркель приедет в Киев 22 августа для официальной встречи с президентом Зеленским. По словам дипломата, сейчас есть совершенно разная информация относительно целей визита. Впрочем, очевидно, что немецкая сторона хочет обсудить минский процесс и энергетические вопросы.

Он также отметил, что канцлер сейчас является более успешной, чем Украина в немецко-украинском диалоге. Хотя факт встречи глав Германии и Украины является хорошим сигналом.

"При том, что мы с Францией очень активно сотрудничаем, и президент Макрон несколько раз обещал приехать, но так и не доехал. А канцлер Германии хотя бы приезжает", – отметил Чалый.

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Он добавил, это является свидетельством того, что Меркель приезжает, когда есть общие вопросы и интерес относительно того, что Украина может сделать для партнеров. А не только когда наша страна ожидает действий со стороны других государств.

"Мы должны иметь какие-то козыри для того, чтобы вести разговор с такими великими державами. Несмотря на отставку Меркель, сейчас решения важны. Надо работать на перспективу", – подытожил экс-посол США в Украине.

Германия подтвердила визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа. Канцлер встретится в Киеве с Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что политики обсудят ряд вопросов. Среди них – безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные темы.

Предполагают, что одной из тем во время встречи станет строительство газопровода "Северный поток-2".