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Магучих о фотографии с российской спортсменкой: Не отрицаю войну между Украиной и РФ, в этом не было какой-либо политической позиции. ВИДЕО

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих впервые прокомментировала свое фото с соперницей из России, из-за которого разгорелся скандал. Спортсменка заявила, что в ее действиях не было никакого политического подтекста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом спортсменка заявила во время пресс-конференции.

"После соревнований все по традиции поздравили друг друга, и в этом не было какой-либо политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией", - отметила Магучих.

Спортсменка добавила: "Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене".

Магучих также напомнила, что с 2017 года представляет Украину на международных соревнованиях и поднимает украинский флаг.

 "У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", - добавила она.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Также читайте: Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики

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Топ комментарии

  • Палиця Василь
    мало б бути гидко стояти поруч з ворогом і окупантом!
  • Eispickel
    Этот опыт она должна была получить до Олимпиады...
    Веть на игра полетела куча тренеров и чиновников-дармоедов,
    которые прекрасно знают что русня спецом подстрекает своих
    мельдониеносцев вешаться на шею украинским спортсменам...
    а потом пропагандоны устраивают истерики мы "адиннарод!"...
    Так почему все эти взрослые умудренные опытом тренеры и чиновники,
    не довели до спрстменов что возможны такие провокации?
  • Виктор Гончарук
    Можно было сказать проще-"Граждане украинцы,я дура..."
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