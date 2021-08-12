Магучих о фотографии с российской спортсменкой: Не отрицаю войну между Украиной и РФ, в этом не было какой-либо политической позиции. ВИДЕО

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих впервые прокомментировала свое фото с соперницей из России, из-за которого разгорелся скандал. Спортсменка заявила, что в ее действиях не было никакого политического подтекста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом спортсменка заявила во время пресс-конференции.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"После соревнований все по традиции поздравили друг друга, и в этом не было какой-либо политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией", - отметила Магучих.

Спортсменка добавила: "Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене".

Магучих также напомнила, что с 2017 года представляет Украину на международных соревнованиях и поднимает украинский флаг.

"У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", - добавила она.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Также читайте: Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики