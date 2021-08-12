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Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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СМИ пишут, что якобы взорвались газовые баллоны. Но водитель автобуса говорит, что у него не было газа, и машина ездила на дизеле.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "РБК".

Первыми о 12 пострадавших сообщили Telegram-каналы, после эту информацию подтвердили экстренные службы и сотрудники больницы скорой помощи.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на источник в службах транспортного надзора, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", — пишут они.

При этом, по данным Telegram-каналов, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами. На место прибыли сотрудники ФСБ.

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Как рассказал вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов, версия теракта пока не рассматривается. "Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", — сказал он.

Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 01
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 02
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 03
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 04
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 05
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 06

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    только изнутри автобуса.. даже на фоне видно что крышу вырвало изнутри автобуса..
    фсб снова пургу гонит - какие баллоны, если на крыше их даже не видно))
  • Zelya Vsyo
    }{уйло же обещало бомбить Воронеж. Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек - Цензор.НЕТ 5132
  • 18c49ed2
    Это санкции *****. Бомбит свой Воронеж.
    Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек - Цензор.НЕТ 4213
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