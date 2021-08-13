В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане, есть пострадавший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" в Telegram.

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Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева в ресторане Favor Park hotel.

Сообщается, что стрелка задержали, есть пострадавший, однако он отказывается писать заявление.

Во всех деталях произошедшего пытаются разобраться правоохранители.

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Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, вчера по спецлинии "102" поступил вызов о драке и стрельбе на улице Маршала Конева.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Голосеевского управления полиции Петра Билаша, после проведения первоочередных следственных действий, просмотра видео с камер наблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, и опроса свидетелей инцидента правоохранители установили, что возле заведения питания между двумя компаниями неизвестных произошла драка: "Один из оппонентов начал беспорядочную стрельбу, после чего участники инцидента скрылись. На момент приезда правоохранителей злоумышленник, устроивший стрельбу, находился на месте происшествия вместе с оппонентом, который во время потасовки получил телесные повреждения, но от госпитализации и написания заявления отказался. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия. Полицейские обнаружили и изъяли 14 гильз для устройства травматического действия, магазин, вероятно, от пистолета и шесть предметов, похожих на боеприпасы".

Из автомобиля, на котором приехал преступник, следователи изъяли разрешение на оружие, большое количество патронов различного калибра, предметы, похожие на автомат Калашникова и охотничье ружье. Все изъятое отправлено для проведения соответствующих экспертиз.



Фото: сайт полиции

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженец Донецкой области, 1986 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

"Мы устанавливаем других участников происшествия и происхождение изъятых предметов", - добавил подполковник полиции Петр Билаш.