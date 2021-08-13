У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк. ВИДЕО
Свое заявление Беленюк сделал, комментируя скандал, когда спортсменку из Украины оставили на Олимпийских играх в Токио без тренера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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Он напомнил, что отправил по данному факту обращение в Министерство молодежи и спорта для выяснения состава делегаций чиновников и функционала каждого делегата.
"У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные средства поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть и не ставят в приоритет потребности спортсменов", - заявил олимпийский чемпион.
Аналогичная ситуация, по его словам, произошла на Олимпиаде в Токио, когда украинскую спортсменку не услышали и не взяли на соревнования ее тренера.
"В данной ситуации она заняла 5-е место, мы будем разбираться в ситуации. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, ее не услышал, к сожалению, и мы все увидели эту эмоциональную речь со слезами", - отметил спортсмен.
Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко после своего выступления в Токио, где она заняла пятое место, расплакалась во время интервью и заявила, что могла бы выступить лучше, если бы на Олимпиаду взяли ее личного тренера. Министр Вадим Гутцайт объяснил, что на 100% спортсменов, согласно требованию МОК, можно включить всего 50% персонала: личных тренеров, врачей, массажистов и психологов. Кто войдет в списки - решает федерация по каждому виду спорта.