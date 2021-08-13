У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк. ВИДЕО

Нардеп ("СН) и олимпийский чемпион Жан Беленюк раскритиковал украинских спортивных чиновников, которые используют поездки на международные спортивные соревнования для собственных развлечений.

Свое заявление Беленюк сделал, комментируя скандал, когда спортсменку из Украины оставили на Олимпийских играх в Токио без тренера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Он напомнил, что отправил по данному факту обращение в Министерство молодежи и спорта для выяснения состава делегаций чиновников и функционала каждого делегата.

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"У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные средства поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть и не ставят в приоритет потребности спортсменов", - заявил олимпийский чемпион.

Аналогичная ситуация, по его словам, произошла на Олимпиаде в Токио, когда украинскую спортсменку не услышали и не взяли на соревнования ее тренера.

"В данной ситуации она заняла 5-е место, мы будем разбираться в ситуации. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, ее не услышал, к сожалению, и мы все увидели эту эмоциональную речь со слезами", - отметил спортсмен.

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Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко после своего выступления в Токио, где она заняла пятое место, расплакалась во время интервью и заявила, что могла бы выступить лучше, если бы на Олимпиаду взяли ее личного тренера. Министр Вадим Гутцайт объяснил, что на 100% спортсменов, согласно требованию МОК, можно включить всего 50% персонала: личных тренеров, врачей, массажистов и психологов. Кто войдет в списки - решает федерация по каждому виду спорта.