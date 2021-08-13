Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков. ВИДЕО
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Украинский гонщик Сергей Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric установил новый мировой рекорд скорости для электробайков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рекордный результат 172,61 км/час был зафиксирован на фестивале Bonneville Speed Week 2021.
"Это самый сложный рекорд, который у меня вообще был. Все в последний момент: три попытки, три рекордные квалификации", - сказал Малик после рекордного заезда.
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