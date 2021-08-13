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Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков. ВИДЕО

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Украинский гонщик Сергей Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric установил новый мировой рекорд скорости для электробайков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рекордный результат 172,61 км/час был зафиксирован на фестивале Bonneville Speed Week 2021. 

"Это самый сложный рекорд, который у меня вообще был. Все в последний момент: три попытки, три рекордные квалификации", - сказал Малик после рекордного заезда.

Видео Naftozavr

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Топ комментарии

  • MausMike
    Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков - Цензор.НЕТ 5258
  • Африкан_Свиридович
    Малик - реально людина-легенда, про яку на жаль у нас мало знають. Це ж не перший його світовий рекорд, у нього всього 40+ українських і світових рекордів. А ще він чемпіон України з автогонок, а ще мотопробіг через всю Європу здійснив. А ще він волонтер для АТО (за це має звання Народний герой України) і зібрав кошти на встановлення кількох пам'ятників...
  • Александр Лихошва
    Да, расскажи ему там какие правила на фестивале в соленой пустыни, а то поехал и не знает ))
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