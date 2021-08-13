Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков. ВИДЕО

Украинский гонщик Сергей Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric установил новый мировой рекорд скорости для электробайков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рекордный результат 172,61 км/час был зафиксирован на фестивале Bonneville Speed Week 2021.

"Это самый сложный рекорд, который у меня вообще был. Все в последний момент: три попытки, три рекордные квалификации", - сказал Малик после рекордного заезда.

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