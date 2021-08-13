Конкурсная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы БЭБ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Сегодня, 13 августа, проходит заседание комиссии по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).
На сегодняшнем заседании комиссия проводит собеседования с кандидатами, которые прошли предыдущие этапы отбора, передает Цензор.НЕТ.
"На заседании будет проведено собеседование с отобранными кандидатами, в частности, относительно оценки результатов выполненных ситуационных задач, соответствия критериям добропорядочности и профессионального уровня для выполнения полномочий руководителя новообразованного органа, а также обсуждение результатов собеседования", - говорится в анонсе заседания.