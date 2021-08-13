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"Сопоставляем угрозы, возможные действия и последствия": в МВД отреагировали на анонсированную Нацкорпусом акцию под ОП. ВИДЕО

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"Национальный корпус" анонсировал масштабные протесты под Офисом Президента в субботу 14 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, ситуацию прокомментировал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"МВД вместе с другим службами всегда поддерживали и будут поддерживать публичный порядок и законность во время всех конституционно законных акций протеста. Это прямая норма Конституции: граждане Украины имеют право собираться мирно, без оружия, для высказывания любого своего мнения. Эта норма будет обеспечена. Безусловно, будут поддерживать общественный порядок полиция, Нацгвардия, ГСЧС", - заверил он.

По словам Шевченко, уровень потенциальной угрозы оценивается заранее.

"Перед тем, как действовать, руководители соответствующих уровней сначала думают, сопоставляют угрозы, возможные действия и последствия. Если последствия минимальны, то соответствующие действия совершаются руководителем полиции вместе с гвардейцами. Полиция будет на месте, гвардия будут на месте", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу

Добавим, Нацкорпус собирается протестовать против политических репрессий и подготовки властей к уступкам в переговорах по оккупированным территориям Донбасса и Крыма.

"Чтобы развязать руки, власть репрессирует активный пласт общества, тех, кто первыми становится на бескомпромиссную защиту страны. Репрессии против Азовского движения - это только начало. Таков план власти на всю проукраинскую оппозицию", — заявили организаторы акции.

5 августа в Харькове СБУ провела ряд обысков и арестов. Среди задержанных оказались ветераны полка "Азов". "Нацкорпус" в ответ на это обвинил власть в политических преследованиях.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Нацжены!
    А когда вы начнете закидать бубуочку плюшевыми ермаками ?
    Ну или просто...дерьмаком ?
  • Ksenia VB
    Півень в косоворотці якраз і поставлений, щоб захистити ОПу Зеленського від нацкорпусу "Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП - Цензор.НЕТ 8524
  • Підлога Маккартні
    Будут бубочку охранять? А смысл, если его там не будет, а он будет как плешивый окурок прятаться на хате в Конче заспе ? "Сопоставляем угрозы, возможные действия и последствия": в МВД отреагировали на анонсированную Нацкорпусом акцию под ОП - Цензор.НЕТ 3714
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