Билецкий зовёт людей на протест под ОП

Национальный Корпус собирается выйти на протестную акцию под Офис Президента 14 августа, в 13.00.

Об этом заявил лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Из месяца в месяц эта власть продвигает идеи капитуляции и сдачи, но все время встречает сопротивление. Зеленский, как ему кажется,выучил эти уроки и перед попыткой очередной сдачи национальных интересов он решил масштабно зачистить ветеранскую, патриотическу., пассионарную украинскую среду", - говорит Белецкий.

С аналогичным заявлением также выступил ряд ветеранских и патриотических организаций, в частности партия "Свобода", "Движение ветеранов Украины", "Державницкая инициатива Яроша", "Автомайдан" и другие: "Учитывая ту угрожающую ситуацию, которую мы видим сегодня - угрожающую в первую очередь для безопасности нашего государства - мы призываем все украинские национальные силы к сплочению для недопущения капитуляции Украины".

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