Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Колонна митингующих Нацкорпуса пришла на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, здесь митингующие планируют закончить сегодняшнюю акцию. Однако, по их словам, в ближайшее время они намерены вновь провести подобное мероприятия. Здесь они также озвучили свои требования.
Митингующие бросали дымовые шашки и файеры на придомовую территорию.
В настоящее время перед митингующими выступают активисты.
Отметим, что по данным СМИ, в квартире на Грушевского Зеленский бывает лишь время от времени.
По состоянию на 15.40 выступления активистов закончились, митингующие начали расходиться.
ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук