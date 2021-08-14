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Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Колонна митингующих Нацкорпуса пришла на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, здесь митингующие планируют закончить сегодняшнюю акцию. Однако, по их словам, в ближайшее время они намерены вновь провести подобное мероприятия. Здесь они также озвучили свои требования.

Митингующие бросали дымовые шашки и файеры на придомовую территорию. 

В настоящее время перед митингующими выступают активисты. 

Отметим, что по данным СМИ, в квартире на Грушевского Зеленский бывает лишь время от времени.

По состоянию на 15.40 выступления активистов закончились, митингующие начали расходиться. 

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Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 01
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 02
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 03
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 04
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 05

Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 06
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 07
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 08
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 09
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 10
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 11
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 12
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 13
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 14
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 15
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 16
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 17
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 18
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 19
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 20
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 21
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 22
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 23

ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук

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Топ комментарии

  • Юрій Ан
    Скажите этим ряденым, что бубочка в этом доме последний раз был 5 лет назад.
  • vismavista
    Так они два года назад Зеленского и посадиои в кресло, под руководством Авакова и за деньги Коломойского. Шо ж теперь не так?
  • Green sheet
    Вы лучше бы пришли бы когда Меркельша приедет от Х***ла с предложением капитуляции.
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