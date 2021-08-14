Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Колонна митингующих Нацкорпуса пришла на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, здесь митингующие планируют закончить сегодняшнюю акцию. Однако, по их словам, в ближайшее время они намерены вновь провести подобное мероприятия. Здесь они также озвучили свои требования.

Митингующие бросали дымовые шашки и файеры на придомовую территорию.

В настоящее время перед митингующими выступают активисты.

Отметим, что по данным СМИ, в квартире на Грушевского Зеленский бывает лишь время от времени.

По состоянию на 15.40 выступления активистов закончились, митингующие начали расходиться.

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ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук