Слова Зеленского о любви к Украине - дешевый треп, - Билецкий на акции "Остановим капитуляцию" под ОПУ. ВИДЕО

Действующая власть преследует ветеранов, чтобы они не протестовали против внедрения требований Запада. По мнению Нацкорпуса, для Украины это станет капитуляцией.

Об этом сегодня в ходе акции "Остановим капитуляцию" заявил лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, заявления президента Владимира Зеленского о патриотизме являются все лишь "трепом", а на самого главу государства сейчас идет мощное давление со стороны Запада.

"Они требуют имплементации формулы Штайнмайера, проведения референдума и выборов на оккупированных территориях, требуют дать воду в Крым... Для этого нужно прижать тех, кто будет противостоять", - отметил Билецкий, добавив, что всех преследуемых властью ветеранов они освободят.

"Человек сам по себе определяется не своим трепом, не съемками в дешевых сериалах, а всеми поступками, которые он делал за всю жизнь...", - добавил он. При этом, он обвинил Зеленского и его окружение в ряде моральных проступков.

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