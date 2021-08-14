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Слова Зеленского о любви к Украине - дешевый треп, - Билецкий на акции "Остановим капитуляцию" под ОПУ. ВИДЕО

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Действующая власть преследует ветеранов, чтобы они не протестовали против внедрения требований Запада. По мнению Нацкорпуса, для Украины это станет капитуляцией.

Об этом сегодня в ходе акции "Остановим капитуляцию" заявил лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, заявления президента Владимира Зеленского о патриотизме являются все лишь "трепом", а на самого главу государства сейчас идет мощное давление со стороны Запада.

"Они требуют имплементации формулы Штайнмайера, проведения референдума и выборов на оккупированных территориях, требуют дать воду в Крым... Для этого нужно прижать тех, кто будет противостоять", - отметил Билецкий, добавив, что всех преследуемых властью ветеранов они освободят. 

"Человек сам по себе определяется не своим трепом, не съемками в дешевых сериалах, а всеми поступками, которые он делал за всю жизнь...", - добавил он. При этом, он обвинил Зеленского и его окружение в ряде моральных проступков.

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ВИДЕО: Олег Богачук

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