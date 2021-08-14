Слова Зеленского о любви к Украине - дешевый треп, - Билецкий на акции "Остановим капитуляцию" под ОПУ. ВИДЕО
Об этом сегодня в ходе акции "Остановим капитуляцию" заявил лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, заявления президента Владимира Зеленского о патриотизме являются все лишь "трепом", а на самого главу государства сейчас идет мощное давление со стороны Запада.
"Они требуют имплементации формулы Штайнмайера, проведения референдума и выборов на оккупированных территориях, требуют дать воду в Крым... Для этого нужно прижать тех, кто будет противостоять", - отметил Билецкий, добавив, что всех преследуемых властью ветеранов они освободят.
"Человек сам по себе определяется не своим трепом, не съемками в дешевых сериалах, а всеми поступками, которые он делал за всю жизнь...", - добавил он. При этом, он обвинил Зеленского и его окружение в ряде моральных проступков.
ВИДЕО: Олег Богачук