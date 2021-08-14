Посвященная годовщине независимости Украины выставка открылась в центре Праги. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в экспозиции под открытым небом собрали дипломатические, культурные, научные и спортивные события, которые происходили в Украине за время независимости. В частности, фотографии с голосования в Верховной Раде за независимость 1991 года, победы на "Евровидении" певиц Русланы и Джамалы, спортивные успехи футболиста Андрея Шевченко и зрелищные места, которые стоит посетить в Украине.
На выставке также представлены фотографии, отражающие трагические события современной истории Украины, например, российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.
"Мы хотим донести европейцам и непосредственно чехам правду о том, что произошло в 2014 году: оккупация Крыма, агрессия на Донбассе, о нашей армии. Также эта выставка является уникальной, так как направлена также на чешско-украинские отношения. Например, о Вацлаве Гавеле и Украине, и о украинцах, которые жили и живут здесь, в Чехии", - рассказал изданию посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Выставку торжественно открыл посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис вместе с журналистом и писателем, бывшим узником российских гибридных сил Станиславом Асеевым.
"То, что мы сегодня собрались, хоть и небольшой общиной, очень символично, как и вся экспозиция. И для тех, кто просто проходит Прагой, надо рассказывать, что вообще происходит в нашей стране, как она дошла до своего 30-летия", - рассказал журналист Станислав Асеев.
Выставка организована посольством Украины в Чешской республике. Продлится экспозиция "30 лет свободы" до 30 августа 2021 года.