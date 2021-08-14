Протест Нацкорпуса под Офисом Президента: В сторону полиции летели камни, шины и файеры. ВИДЕО

В Киеве возле Офиса Президента на Банковой произошли столкновения между участниками акции, объявленной Национальным корпусом, и полицией. На месте остались камни, шины, файеры, газовые баллончики и древки от флагов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

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