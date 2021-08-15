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Оператор телеканала "1+1" пострадал от слезоточивого газа во время акции "Нацкорпуса" на Банковой. ВИДЕО

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Во время акции "Национального корпуса" 14 августа на Банковой от слезоточивого газа пострадал оператор телеканала "1+1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке директор департамета коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он так подписал опубликованное видео: "Медики подразделения ТОР Патрульная полиция Киева оказали помощь видеооператору телеканала "1+1", который пострадал от слезоточивого газа во время спровоцированных правонарушений участниками акции на Банковой под ОПГ".

Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Сильно смерділо видно від журнашлюхи, ось поліцейський його і продезинфікував.
  • Ksenia VB
    Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 2239

    Це ж вони вилупків до влади привели.
    Хай терплять.
  • Amber
    Г+Г дивиться ,, мудрий наріТ", якому подобається , як іх тр@@ ють Зелені потвори із коломойським 😀
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