Оператор телеканала "1+1" пострадал от слезоточивого газа во время акции "Нацкорпуса" на Банковой. ВИДЕО

Во время акции "Национального корпуса" 14 августа на Банковой от слезоточивого газа пострадал оператор телеканала "1+1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке директор департамета коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он так подписал опубликованное видео: "Медики подразделения ТОР Патрульная полиция Киева оказали помощь видеооператору телеканала "1+1", который пострадал от слезоточивого газа во время спровоцированных правонарушений участниками акции на Банковой под ОПГ".

Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.