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Волонтеры нашли мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился в Карпатах, - ГСЧС. ВИДЕО

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В 19:27 группа волонтеров из Коломыи на маршруте в сторону горы Кукул нашли 6-летнего мальчика, заблудившегося 14 августа на Говерле вблизи поселка Ворохта. Он в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, одна из поисковых групп по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли живым.

"По предварительной информации, это именно Олексийко Стефанцив. Но сейчас еще проверяют. Нашли ребенка на горе Большая Космецтка на расстоянии более 2 км. Это на границе с Закарпатьем. 1,5 часа ходьбы для взрослого. Сейчас мальчика спускают", - уточняют спасатели.

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Напомним, 14 августа около 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на горе Говерла вблизи поселка Ворохта от группы из шести туристов из Коломыи, отстал и заблудился мальчик.

15 августа поиски ребенка продолжались. Создано 7 поисковых групп, которые обследовали местность по определенным зонам и секторам.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Слава Богу !!!
  • Дмитрий Малыш 6fa05ba1
    всем спасателям- спасибо, ребенку-здоровья, родителям- мозгов
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Якби не волонтери ,то невідому щоб сталось з Україною !!!))))
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