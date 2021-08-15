Молитвы кота Кокосика к Киве - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

В пятом выпуске "Легко-шоу" - лучшие стихи сатириков Юрия Космины и Николая Воськало, посвященные маршруткам, коту Кокосику и постоянным животным - Илье Киве, его диссертации, Василию Вирастюку и не только.