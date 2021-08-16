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Аэропорт Кабула приостанавливает выполнение гражданских рейсов. ВИДЕО

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Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении аэропорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Администрация аэропорта призвала граждан не прибывать в воздушную гавань, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки", говорится в заявлении, которое цитируют местные СМИ.

В воскресенье появились сообщения со ссылкой на американских военных, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы.

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Ранее сообщалось, что по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

Западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

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Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.

Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Через пару недель можно будет его совсем закрыть и разбомбить.
    Мракобесам не нужно международное сообщение. Да и никому не нужно воздушное сообщение с мракобесами.

    Средневековье должно быть полным.
  • violator
    в последнее время принято ругать американцет за то что происходит в Афганистане . но если немного окунуться в историю то мы выясним что в середине 20-го века Афганистан был хоть и не самым спокойным государтвом в Азии но в общем то вполне стабильным . обвал в гражданскую войну произошел после свержения короля и особенно после так называемой саурской революции устроенной афганскими коммунистами . появились моджахеды а потом и более радикальные талибы . то есть то что мы видим это результат идиотской политики СССР по устроению коммунизма в странах совершенно не желающих принимать такое счастье
  • Сергей Власов 3b6cd1e1
    Sergey Naumovich

    23 ч. ·

    Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.

    А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:

    1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,

    2) радарні системи,

    3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,

    4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.

    Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.

    Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.
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