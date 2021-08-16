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Изъятие партии кокаина из Эквадора в морском торговом порту "Южный". Эксклюзивное ВИДЕО

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Служба безопастности Украины изъяла кокаин, который прибыл в украинский порт "Южный" из Латинской Америки.

Цензор.НЕТ получил в свое распоряжение эксклюзивное видео процедуры изъятия наркотиков.

Напомним, 15 августа 2021 оперативники спецслужбы в морском торговом порту "Южный" в двух контейнерах с фруктами, которые прибыли из Эквадора, в ходе углубленного таможенного досмотра обнаружили 50 брикетов с высококачественным кокаином.

Стоимость такой партии кокаина на "черном рынке" составляет 5-10 млн. долларов США. Напомним, что в начале августа этого года спецслужащего в порту "Южный" было изъято аналогичную партию кокаина весом около 60 кг и задержаны организаторы его контрабандного ввоза в Украину.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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  • Саша Киев
    Звідки інфа що він високоякісний? Хто робив дегустацію та оцінював? І за якими якостями?
  • Владимир Иванец
    С минуты на минуту ОПа взорвется фонтаном феерических идей строительства подводных дорог, университета именя себя, любимого, ледовых арен на базе Ан-225 Мрия, Дисней-лендов в каждом селе, космодромов в центре каждого областного центра, экспедиций в далекий космос для добычи алмазов триллионами тонн, получения субатомной энергии из черных дыр.
    Всегда такая херня совпадала с конфискацией партий кокса. Совпадет и в этот раз. Ждем воодушевленного видосика.
  • Porol ferton
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