Армия Израиля принимает на вооружение сверхточные минометные снаряды "Стальное жало". ВИДЕО

Армия Израиля принимает на вооружение сверхточные минометные снаряды "Стальное жало".

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Стальное жало" - уникальный минометный снаряд, который уже признан прорывом на международной арене. Такая точность, как у него, ранее была лишь у авиаоружия. А самое главное: производство снарядов "Стальное жало" для поставок в ЦАХАЛ идет полным ходом.

Израильские эксперты убеждены, аналогов "Стальному жалу" в мире нет. Сверхточность 120-мм минометного снаряда достигается благодаря системе GPS и лазеру. Сравнить "Стальное жало" можно лишь с воздушными и наземными ракетами ВВС.

С помощью уникального минометного снаряда солдаты ЦАХАЛа могут ликвидировать вражеские объекты на ближних дистанциях, при этом не нанося урон находящимся рядом людям и другим постройкам. "Стальное жало" можно применять не только на открытой местности, но и на плотно застроенных участках.

"10 лет исследований и разработок привели к тому, что мы предоставляем в распоряжение сухопутных частей вооружение, дающее преимущество на поле боя. Такая точность, как у этого минометного снаряда, раньше была только у авиаоружия. Это разработка является прорывом в международном плане, а также может стать первым шагом на пути разработки других современных вооружений," - объяснил генерал-майор Янив Ротем, возглавляющий Управление по разработке вооружений и промышленно-технической инфраструктуры (MAFAT).

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