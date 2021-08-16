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Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе. ВИДЕО

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В горном селе возле грузинского города Ниноцминда более 500 овец убило ударом молнии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ущерб от гибели овец составил около 62 тыс. долларов. Животных сожгут на месте, так как спустить с гор такое количество туш невозможно.

В администрации Ниноцминда сообщили, что для получения компенсации фермеру теперь нужно предоставить заключение специалистов о причине гибели целого стада.

"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели".

Сам пастух во время удара молнии потерял сознание, но пострадал несерьёзно.

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