Проект "Без цензуры": Афганистан - главное для Украины. Действительно ли США слили союзника, что и нам грозит? ВИДЕО
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"Талибан" объявил о своей победе в Афганистане – после входа в столицу государства боевики захватили президентский дворец Кабула.
Российская пропаганда кричит, аж разрывается, о плохих американцах, которые всех "сольют". А Богдан Буткевич объясняет, почему надо держать голову холодной и не злоупотреблять сравнениями Афганистана и Украины.
Сейчас "Талибан" контролирует почти всю территорию Афганистана. Система, которую США выстраивали 20 лет, посыпалась за считанные месяцы. Как так получилось? Почему не стоит обвинять США в сливе союзника?
Почему не стоит проводить параллели между политикой США по Афганистану и Украине? И какие выводы мы должны сделать из этой истории?
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