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Проект "Без цензуры": Афганистан - главное для Украины. Действительно ли США слили союзника, что и нам грозит? ВИДЕО

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"Талибан" объявил о своей победе в Афганистане – после входа в столицу государства боевики захватили президентский дворец Кабула.

Российская пропаганда кричит, аж разрывается, о плохих американцах, которые всех "сольют". А Богдан Буткевич объясняет, почему надо держать голову холодной и не злоупотреблять сравнениями Афганистана и Украины.

Сейчас "Талибан" контролирует почти всю территорию Афганистана. Система, которую США выстраивали 20 лет, посыпалась за считанные месяцы. Как так получилось? Почему не стоит обвинять США в сливе союзника?

Почему не стоит проводить параллели между политикой США по Афганистану и Украине? И какие выводы мы должны сделать из этой истории?

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Топ комментарии

  • Said_
    Це просто українцям "до уваги" - якщо Україна не буде боротись з ворогом, то американці за неї воювати не будуть.
  • Alexey Lexx
    Кацапов зло берет,что теперь раскошеливаться придется ИМ,а не американцам
  • Валерия Ларченко b661826f
    Я вообще не понимаю,как можно сравнивать Афганистан и Украину -чтоб за нас все амеры делали и так нас вооружали,то было понятно...но мы то сами за себя воюем,вооружение чуть ли не с зубами выдераем -и его не сравнить с афганским ,так что нах все сравнения.
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