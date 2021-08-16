Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатления хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани. ВИДЕО

Обстановка в Кабуле после захвата талибами лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани. У талибов "деловой" подход.

Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире "Эха Москвы", передает Цензор.НЕТ.

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Он заявил, что во времена правления Гани в Кабуле по вечерам и ночам периодически были слышны "сильные хлопки", а теперь талибы ввели комендантский час и призвали население к спокойствию, чтобы избежать мародерства и насилия.

"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани", - сказал дипломат, назвав подход талибов "деловым".

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По словам посла, он сможет найти взаимопонимание с представителями "Талибана" на встрече, которая пройдет 17 августа. Как ожидается, речь пойдет о вопросах безопасности российской дипмиссии в Кабуле.

Отметим, что движение "Талибан" запрещено в РФ.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил свой отъезд.

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