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"Рыба просто умирает. И вонь такая - что капец!" - в Днепре из-за активного цветения сине-зеленых водорослей сложилась катастрофическая экоситуация. ВИДЕО

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На Днепре из-за активного цветения сине-зеленых водорослей сложилась катастрофическая экоситуация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в соцсети и публикует видео позеленевшего Днепра.

"На этом видео Днепр. Зеленый, мутный, умоляющий о помощи и умирающий. Страшная вонь. Гибнущая от недостатка кислорода рыба", - пишет Фирсов в комментарии к записи

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Топ комментарии

  • Alex Kalinin
    І держава у вигляді діючих ефективних інституцій, а не купа зелайна з родзинкою - зе!
    Таке або схоже з природою було й раніше, але настільки брехливої та безпорадної влади ще не було
  • JustDoIt
    Я сначала думал что это просто упоротые, но потом почитал, сопоставил и понял - это проплаченные. Нет, есть и упоротые, но в основном - если вы видите новость про стихийное бедствие, падение астероида или что-то вообще не о политике и тут возникает троль - знай, шоколадку от рошена он уже получил.
  • Rhodesian
    сначала выбираешь дураков во власть, а потом у тебя пропадает паровое отопление и канализация. Разруха не в клозетах, а в головах. В головах таких упоротых зебилов, как ты!
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