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"Без цензуры": Будут ли осенью бунты в Украине? Угрозы и вызовы в новом политическом сезоне. ВИДЕО

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Что больше всего угрожает Зеленскому? Чего боится власть и почему социальные бунты уже осенью – вполне реальный сценарий? Удастся ли избежать роста тарифов? Как будет спасаться Зе-команда? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует позиции основных игроков перед стартом политического сезона.

Рейтинг падает, потенциал "СНБО-шоу" исчерпан, на горизонте маячит очередной локдаун, газ в мире безбожно дорогой, а повышать тарифы с каждым днем ​​все необходимее и, вместе с тем, все страшнее.

Какие насущные проблемы возникают перед президентом Зеленским и властью в целом? Как этим воспользуются основные конкуренты - "Евросолидарнисть" и "Батькивщина"? И что там себе думает пророссийский лагерь?

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