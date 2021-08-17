"Без цензуры": Будут ли осенью бунты в Украине? Угрозы и вызовы в новом политическом сезоне. ВИДЕО
5 05120
Что больше всего угрожает Зеленскому? Чего боится власть и почему социальные бунты уже осенью – вполне реальный сценарий? Удастся ли избежать роста тарифов? Как будет спасаться Зе-команда? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует позиции основных игроков перед стартом политического сезона.
Рейтинг падает, потенциал "СНБО-шоу" исчерпан, на горизонте маячит очередной локдаун, газ в мире безбожно дорогой, а повышать тарифы с каждым днем все необходимее и, вместе с тем, все страшнее.
Какие насущные проблемы возникают перед президентом Зеленским и властью в целом? Как этим воспользуются основные конкуренты - "Евросолидарнисть" и "Батькивщина"? И что там себе думает пророссийский лагерь?
Оставляйте комментарии и вподобайку под этим видео, ведь они помогают сделать его популярным!