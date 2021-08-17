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Разумков об отпуске: Большая часть загара - это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив. ВИДЕО

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков был в отпуске пять дней и провел их в Николаевской и Одесской областях.

"Я был в отпуске 5 дней в Николаевской области и Одесской. У меня жена из Николаева. За границу не ездил, на государственной даче не отдыхал. Так что ничего интересного", - рассказал Разумков на брифинге во вторник в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос журналиста, где он смог так загореть, спикер сказал: "Большая часть загара… это велосипед. Если нормально проехать, часа 3-4, то не надо солярия, не надо Мальдив".

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Разумков также сообщил, что еще не проходил курс вакцинации от Covid-19, поскольку переболел короновирусной инфекцией в прошлом году, а в настоящее время многим людям вакцины нужны больше, чем ему.

Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    ещё один велосипедист...
  • Підлога Маккартні
    Вот заливает, прям как наш глав. Зебил Разумков об отпуске: Большая часть загара это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 6095
    Разумков об отпуске: Большая часть загара это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 7227
  • дмитрий иванов 527db324
    Так трогательно, прям до слёз. Работали бы так, как педали крутите
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