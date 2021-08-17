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"Без цензуры": Инсталляция на крови Небесной Сотни. Почему гнев и возмущение советской выставкой - праведные. ВИДЕО. ВИДЕО

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"Без цензуры": Инсталляция на крови Небесной Сотни. Почему гнев и возмущение советской выставкой - праведные. ВИДЕО. ВИДЕО
Кто решил поставить советскую инсталляцию на месте, где убивали людей, которые боролись за свободу? Как оправдываются организаторы и как им "прилетает" за своеобразные вкусы?

Марина Данилюк-Ярмолаева посетила Аллею Героев Небесной Сотни, где 17 августа появилась непонятная инсталляция с советской мебелью и автоматами с газированной водой.

Утром в сети начали распространяться фотографии с изображением конструкций, которые устанавливают на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. Среди "артефактов" - вещи очевидно советской эпохи: автоматы с газированной водой, холодильные камеры с мороженым-пломбиром, мебель, комнаты, детские авто и тому подобное.

Общественность раскритиковала такую ​​инициативу, авторство которой пока неизвестно. Что думаете об этой установке?

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Топ комментарии

  • Alex Gross
    Стадо зебилов такое совкодрочерное. Все скучают по газетам которыми жопу вытирали бо туалетной бумаги небыло. Нахэер им реформы и прогресс? Им бы квартал посмотреть, да за калбасу по 2.20 поболтать, которую то на самом деле и не видели. Одно слово- бараны
  • Evgeny N
    Справа в тому, що дибіли перемагають кількістю. От якби були дифіринційовані вибори (людина з IQ 90-120 - один голос, IQ 70-90 - пів голоса, IQ вище 120 - два голоси, IQ нижче 70 - у виборах участі не приймає), то результат був би іншим
  • Леонід Мефодовський
    "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 3505
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