"Без цензуры": Инсталляция на крови Небесной Сотни. Почему гнев и возмущение советской выставкой - праведные. ВИДЕО. ВИДЕО
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Кто решил поставить советскую инсталляцию на месте, где убивали людей, которые боролись за свободу? Как оправдываются организаторы и как им "прилетает" за своеобразные вкусы?
Марина Данилюк-Ярмолаева посетила Аллею Героев Небесной Сотни, где 17 августа появилась непонятная инсталляция с советской мебелью и автоматами с газированной водой.
Утром в сети начали распространяться фотографии с изображением конструкций, которые устанавливают на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. Среди "артефактов" - вещи очевидно советской эпохи: автоматы с газированной водой, холодильные камеры с мороженым-пломбиром, мебель, комнаты, детские авто и тому подобное.
Общественность раскритиковала такую инициативу, авторство которой пока неизвестно. Что думаете об этой установке?
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