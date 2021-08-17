"Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - в Карпатах украинские туристы развернули группу поляков, едущих на гору Петрос на квадроциклах. ВИДЕО

Украинские туристы развернули группу поляков, который двигались на квадроциклах на гору Петрос, проигнорировав запрет на использование такого вида транспорта в заповедной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбук Олексієв Олексій и публикует видео инцидента.

На записи видно, что гид пешеходной группы туристов стал перед первым квадроциклом в колоне и препятствует проезду. Мужчины несколько минут ругались на польском языке, а потом водитель квадроцикла начал разворачиваться. Дальше словесная перепалка произошла, вероятнее всего, с проводником группы на квадроциклах. После этого квадроциклы уехали.

"А це Юрчик не пускає квадроцикли на гору... Це - наш гід. Юрчик - красава", - слышны на записи одобрительные возгласы туристов-пешеходов.

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