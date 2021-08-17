"Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - в Карпатах украинские туристы развернули группу поляков, едущих на гору Петрос на квадроциклах. ВИДЕО
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Украинские туристы развернули группу поляков, который двигались на квадроциклах на гору Петрос, проигнорировав запрет на использование такого вида транспорта в заповедной зоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбук Олексієв Олексій и публикует видео инцидента.
На записи видно, что гид пешеходной группы туристов стал перед первым квадроциклом в колоне и препятствует проезду. Мужчины несколько минут ругались на польском языке, а потом водитель квадроцикла начал разворачиваться. Дальше словесная перепалка произошла, вероятнее всего, с проводником группы на квадроциклах. После этого квадроциклы уехали.
"А це Юрчик не пускає квадроцикли на гору... Це - наш гід. Юрчик - красава", - слышны на записи одобрительные возгласы туристов-пешеходов.