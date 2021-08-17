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"Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский. ВИДЕО

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Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине существенно увеличилась за последние два года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский.

"Мы подняли в воздух квадрокоптер и увидели, что площадь разработок существенно увеличилась... Это значит, что несмотря на все репортажи и материалы журналистов здесь все еще нелегально добывают янтарь. Сверху действительно видно, что разграбление недр происходит в промышленных масштабах.., о которых местная власть и полиция точно не могли не знать", - говорит Казанский.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Хуже не будет "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 6456
  • саша паламарчук
    Ні такого якраз і не було.
  • AbOriginal_UA
    Лес не рубят, янтарь не копают, на войне не наживаются...ну и дальше по зе-цитатнику из выступления на стадионе !
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