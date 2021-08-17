Хорошая реклама трудовой миграции не избавляет от рисков остаться ни с чем, - эксперты предостерегли украинцев. ВИДЕО
Об этом говорится в сюжете "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть разные ситуации. Есть ситуации, когда их обманывают, "кидают". Их используют в качестве рабского труда. Но мы понимаем, почему люди едут за более высоким доходом для своей семьи", – говорит Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
Он добавляет, что не только страны-соседки, но и дальние, например, азиатские, заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество работы за небольшие деньги.
Пока же специалисты по трудоустройству советуют не забывать: массовая охота заграницы на украинские рабочие руки с помощью рекламы и других средств не избавляет от рисков, среди которых отсутствие гарантий получить плату, страхование, медицинскую помощь, не говоря уже о пенсии и карьерном росте.