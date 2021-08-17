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Хорошая реклама трудовой миграции не избавляет от рисков остаться ни с чем, - эксперты предостерегли украинцев. ВИДЕО

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Среди иностранных фирм по подбору кадров вырос спрос на украинских специалистов, особенно технических специальностей. Но несмотря на казалось бы выгодные предложения, даже опытным специалистам не следует забывать о своей правовой защищенности, говорят эксперты. И предостерегают: случаев, когда инженер или механик возвращался домой ни с чем, – на самом деле немало.

Об этом говорится в сюжете "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть разные ситуации. Есть ситуации, когда их обманывают, "кидают". Их используют в качестве рабского труда. Но мы понимаем, почему люди едут за более высоким доходом для своей семьи", – говорит Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Он добавляет, что не только страны-соседки, но и дальние, например, азиатские, заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество работы за небольшие деньги.

Пока же специалисты по трудоустройству советуют не забывать: массовая охота заграницы на украинские рабочие руки с помощью рекламы и других средств не избавляет от рисков, среди которых отсутствие гарантий получить плату, страхование, медицинскую помощь, не говоря уже о пенсии и карьерном росте.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    А сколько украинцев кинули в Украине за последние 20 лет никто не считал? Ни одного желающего из США и Канады вернутся обратно не знаю, даже с официальными общинами народ уже не хочет иметь дел, настолько достали все эти "прэжыдэнты-депутаты-милиционеры-прокуроры-судьи-налоговики" и прочий мусор на шее налогоплатильщика. Вот такие реалии малята
  • PREDATOR PREDATOR
    А що це зараз почали лякати? Це нікого не зупинить.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Гарно попереджають !! А що Україна гарантує молоді ,якісь кар"єрний ріст ,якісь соціальні гарантіі???))))
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