Хорошая реклама трудовой миграции не избавляет от рисков остаться ни с чем, - эксперты предостерегли украинцев. ВИДЕО

Среди иностранных фирм по подбору кадров вырос спрос на украинских специалистов, особенно технических специальностей. Но несмотря на казалось бы выгодные предложения, даже опытным специалистам не следует забывать о своей правовой защищенности, говорят эксперты. И предостерегают: случаев, когда инженер или механик возвращался домой ни с чем, – на самом деле немало.

Об этом говорится в сюжете "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть разные ситуации. Есть ситуации, когда их обманывают, "кидают". Их используют в качестве рабского труда. Но мы понимаем, почему люди едут за более высоким доходом для своей семьи", – говорит Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Он добавляет, что не только страны-соседки, но и дальние, например, азиатские, заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество работы за небольшие деньги.

Пока же специалисты по трудоустройству советуют не забывать: массовая охота заграницы на украинские рабочие руки с помощью рекламы и других средств не избавляет от рисков, среди которых отсутствие гарантий получить плату, страхование, медицинскую помощь, не говоря уже о пенсии и карьерном росте.