СБУ изъяла в Борисполе контрабандный табак и электронные сигареты на 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТО
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Изъято более 2 тонн кальянного табака и 1,5 тонны электронных сигарет. Их незаконно ввезли в Украину под видом личных вещей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в СБУ.
Эта партия табака и электронных сигарет должна была стать первой в будущем канале контрабанды, который собирались наладить злоумышленники.
Но СБУ сумела узнать об этих планах от своих источников, и оперативники провели обыски на таможенном посту "Борисполь".
"Свыше 2 тонн кальянного табака ТМ "Al Fakher" и 1,5 тонны электронных сигарет различных производителей, которые контрабандно перемещались на территорию Украины под видом "личных вещей граждан". Товар изъят. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составляет более 2 млн. грн", - рассказали в СБУ.