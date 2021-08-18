Российские "миротворцы" незаконно пропускают армянскую боевую технику в Карабах. ВИДЕО
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Российские военные нарушают договоренности и пропускают военную технику армии Армении на территорию Нагорного Карабаха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись нарушения договоренностей опубликована самими же российскими "миротворцами".
"Так называемый миротворческий контингент РФ опубликовал кадры, на которых они сами же показали, что на территорию Карабаха впускаются армянских военных. То есть они уже и не скрывают того, что в Карабах въезжают армянские военные! Это беспрецедентное нарушение договорённостей!" - говорится в одном из комментариев к видео.