Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман. ВИДЕО

Решение украинских властей ограничить развитие возобновляемой энергетики путем введения дополнительного акцизного налога на "зеленую" энергию приведет к отставанию Украины от стран цивилизованного мира.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина24".

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"К 2050 году в мире глобально инвестировано 130 триллионов долларов в возобновляемые источники, декарбонизацию экономики, уменьшение выбросов и т.д. То есть, они (другие страны мира, - прим.) ищут деньги, чтобы дать возможность модернизироваться. Что наши делают? Они вводят акциз на возобновляемые источники энергии. Хуже решение придумать невозможно", - заявил экс-премьер.

Он отметил, что в условиях глобального перехода к "зеленой" энергетике решение украинских властей противоречит здравому смыслу.

Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.

Кроме того, Кабинет Министров планирует ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.