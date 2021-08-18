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Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной в Киеве заявили о нападении титушек. ВИДЕО

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Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной, 6 в Киеве заявили о нападении титушек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел во время блокирования заезда строительной техники на территорию усадьбы.

 "Людей "любезно" начали оттягивать. По-спортивному одеты, в масочках, лиц не показывают. Нас пытались оттянуть, чтобы проехала техника... Скорее всего они хотят этим экскаватором разрушить этот дом... Представитель от застройщика говорит, что ему начихать на предписания Минкульта", - рассказали активисты, которые подозреваю, что на месте исторической усадьбы застройщик планирует построить многоэтажку.

Видео Богдана Кутепова

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  • Andy Jumeirach
    каждый владелец титушни таропитца,
    пока клоуны банкуют...
  • Muron
    Що пригорає у ЗебілоКлоунів? Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок - Цензор.НЕТ 4307
  • Muron
    Київ- столиця забудовників. Скоро і Лавру зехохли забудують.
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