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Репетиция морского парада ко Дню Независимости прошла в Одессе. ВИДЕО

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Репетиция военно-морского парада по случаю 30-летия Независимости состоялась 18 августа в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В Одессе, вблизи пляжа Ланжерон, жители и гости города смогут увидеть торжественное прохождение боевых кораблей и судов и пролет авиации, воздушный, морской и статистический показ вооружения и военной техники сил безопасности и обороны и техники вооруженных сил стран-партнеров, различные показательные действия военных подразделений Украинские ВМС, в том числе, высадку десанта на побережье с применением пиротехнических средств и холостых патронов, десантирования парашютистов и тому подобное.

По предварительной информации, в военно-морском параде примут участие ВМС государств-членов и партнеров НАТО.

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Часть техники и личного состава будет представлять национальный военный флот в столице Украины.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Навіщо паради? Це пафосно, казав найкоротший през.
  • Галина Ткаченко 84932f9b
    Чортовий Порошенко, скільки техніки після нього залишилось!! За що ж Членограю порушити ще 100 криимінальних справ?
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