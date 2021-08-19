Пытался перебежать проспект Бажана: в Киеве пешехода переехало несколько автомобилей. ВИДЕО

В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошло жуткое ДТП в результате которого погиб мужчина. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!