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Пытался перебежать проспект Бажана: в Киеве пешехода переехало несколько автомобилей. ВИДЕО

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В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошло жуткое ДТП в результате которого погиб мужчина. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как информирует Цензор.НЕТ, видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".

Внимание! Ненормативная лексика!

Отмечается, что пешеход пытался перебежать дорогу и попал под колеса грузовика. После этого, как сообщается, по нему проехались еще несколько автомобилей.

От полученных травм мужчина погиб.

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Топ комментарии

  • Виноградарь
    Закономірна смерть для ідіота. Водіїв жаль.
  • 5 копійок
    У нас ідійотів 73%.
  • Tema9
    І не їдь, бо тут злі бандерівці змушують під дулом кулемета перебігати дорогу в невстановлених місцях.
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