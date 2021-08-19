Пытался перебежать проспект Бажана: в Киеве пешехода переехало несколько автомобилей. ВИДЕО
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В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошло жуткое ДТП в результате которого погиб мужчина. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как информирует Цензор.НЕТ, видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".
Внимание! Ненормативная лексика!
Отмечается, что пешеход пытался перебежать дорогу и попал под колеса грузовика. После этого, как сообщается, по нему проехались еще несколько автомобилей.
От полученных травм мужчина погиб.